Торгово-промышленная палата РФ взялась за моторные масла

Эксперты ТПП испытали популярные марки автомобильных масел, официально доступных на российском рынке, а также продукцию, ввезённую по параллельному импорту

Вопрос эффективности импортозамещения по-прежнему остается актуальным. Параллельный импорт, безусловно, насытил рынок, но и создал дополнительные риски в виде контрафакта. Особенно это касается именитых и популярных ранее брендов.

В связи с этим Торгово-промышленная палата и «Союзэкспертиза» проверили, как параллельный импорт повлиял на рынок автомасел и с помощью независимой лаборатории дали оценку уровня качества данной продукции.

Испытание масел в лаборатории

Для исследования эксперты отобрали самые распространенные и популярные в России «иномарки» моторного масла. Контрольная закупка образцов производилась в профильных торговых точках на территории Москвы, Московской и Калужской областей. При тестировании эксперты проверяли температуру застывания, щелочное число, процент испаряемости, значение температуры вспышки, индекс вязкости и другие важные для эксплуатации параметры.

Оксана Полянская, член Совета Торгово-промышленной палаты РФ:

«По результатам проведенного исследования можно сказать, что на полках магазинов Москвы, Московской и Калужской областей, в основном, представлены качественные автомоторные масла.

Из всех продуктов класса вязкости 5W-30 можно выделить моторное масло Takayama Adaptec 5W-30 GF-5 SN, имеющее более высокие показатели среди своих конкурентов по совокупности проведенных испытаний.

В классе вязкости SAE 5W-40 отметим моторное масло Mirax MX9 5W-40 A3/B4 API SP, с уверенностью опередившее другие продукты по результатам проведенных испытаний по показателям: щелочное число (TBN), температура вспышки и застывания, динамическая вязкость CCS и MRV, испаряемость NOACK и сульфатная зольность».

В масштабных испытаниях масел 5W-30 были протестированы Kixx G1, Toyota Motor Oil, Takayama Adaptec, Idemitsu Zepro Touring и ZIC X7.

В категории 5W-40 в испытаниях участвовали Kixx G1, Toyota Motor Oil, Mirax MX-9, Hyundai Xteer, а также ZIC X7 и X9.

Подробнее ознакомиться со сравнительным анализом качественных параметров всех исследуемых образцов автомобильных масел можно на сайте АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ или скачать сравнительный анализ по ссылке.

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Фото: «Союзэкспертиза»