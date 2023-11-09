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Эти три привычки водителей убивают мотор раньше времени

Эксперт предупредил о трех привычках водителей, преждевременно убивающих двигатель

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин назвал три привычки водителей, которые приводят к повышенному износу двигателя и, как следствие, его преждевременной поломке. Особое внимание необходимо уделить манере вождения, уверен эксперт.

Он отметил, что езда на низких оборотах с целью экономии топлива в итоге приведет к сокращению срока службы двигателя.

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«Детали кривошипно-шатунного механизма при этом испытывают высокие нагрузки, а масляный насос работает с невысокой производительностью. И слой масла на вкладышах коленвала и поршнях быстро протирается», — объяснил эксперт.

Он посоветовал хотя бы один-два раза за сезон прокатиться по трассе на скорости выше 100 км/ч и на высоких оборотах двигателя.

Еще одной «вредной», но довольно распространенной ошибкой водителей, Колодочкин назвал езду в интенсивном стиле с большой нагрузкой на непрогретом двигателе.

А третья ошибка касается тех, кто управляет автомобилем с турбодвигателем. Он напомнил, что машине с таким мотором после остановки обязательно надо дать поработать на холостых хотя бы пару минут.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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