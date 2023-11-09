Авиадебоширам запретят летать в течение трех лет: создается единый реестр

Авиакомпании хотят объединить «черные» списки пассажиров

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входит 23 перевозчика) вышла с новой инициативой относительно авиадебоширов. Отказ в полете получат пассажиры, которые были замечены на борту за курением, а также совершившие мелкое хулиганство. Причем действие «черного» списка увеличится с одного года до трех лет, а доступ к нему получат не только авиакомпании, но и туроператоры – так гражданин лишится возможности улететь чартером.

Такие списки довольно давно есть у каждого авиаперевозчика, а вот обмена между компаниями «черным реестром» – нет. Между тем, с такой инициативой не единожды выступал «Аэрофлот».

АЭВТ уже направила предложенные изменения в Воздушный кодекс и КоАП, разработанные «Аэрофлотом», в Минтранс. В пояснительной записке, в частности, говорится, что «международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия деструктивных пассажиров» и предусматривает не только отказ авиадебоширу в последующих перевозках, но и лишение свободы.

В авиакомпаниях уверены, что нововведения, которые должно стать обязательными для всех участников рынка, «будут иметь профилактический эффект и позволят значительно уменьшить количество правонарушений на бортах воздушных судов». Пока же пассажиры, «заблокированные одной компанией, беспрепятственно летают другой».

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: VK