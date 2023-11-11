Вместо эвакуации перепарковка – так делают в Китае
А находиться это место должно в непосредственной близости от точки, где была оставлена машина. Штрафа нарушитель не избежит, но все же это ему удобнее, чем потом вызволять свой автомобиль со штрафстоянки.
В Китае существует вечная проблема с парковкой: слишком много машин и слишком мало мест. В некоторых промышленно развитых районах страны это приводит к беспорядочной парковке, когда десятки транспортных средств собраны вместе, как детали тетриса возле компаний и коммерческих площадок, что делает трудновыполнимой задачу по эвакуации плохо припаркованных автомобилей.
И вот китайская компания Shenzhen Shanyi Technologies создала интересное решение. Combo — это умное устройство в виде тонкой пластины высотой всего 10 см на радиоуправлении, которая пробирается под автомобиль, и легко поднимает и перемещает его даже в ограниченном пространстве. Робот может перемещать транспортное средство массой до 2,5 тонн. А как это происходит, смотрите на видео.
Кстати, применяется робот не только в полиции, но и на закрытых парковках, где затруднен выезд из-за недостатка места.
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Видео, фото: YouTube
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