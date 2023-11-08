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Сотрудники ГИБДД начали штрафовать владельцев авто с механической коробкой передач
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Сотрудники ГИБДД начали штрафовать владельцев авто с механической коробкой передач

Почему водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей за вождение авто с «механикой»

В некоторых случаях инспекторы ГИБДД могут оштрафовать водителей за управление автомобилем с механической коробкой передач. Корреспондент ресурса njcar.ru выяснил, в каких случаях будет выписан штраф.

Многие начинающие водители обучались в автошколах на машинах с автоматической трансмиссией — учиться вождению и сдавать экзамены в ГИБДД на таких авто намного проще.

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После успешной сдачи экзамена в ГИБДД, водитель получает водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» указывается аббревиатура «АТ» — Automatic Transmission (автоматическая трансмиссия).

Этот значок свидетельствует о том, что водитель прошел обучение и сдал экзамен именно на автомобиле с автоматической коробкой передач.

В случае, если водитель управляет транспортным средством с механической коробкой передач, ему выпишут штраф в соответствии с положениями статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер штрафа в этом случае варьируется от 5 000 до 15 000 рублей.

Источник: Njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
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