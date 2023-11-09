Volkswagen может вернуться на российский рынок через Китай с маркой Jetta
Российский авторынок в ближайшее время может пополниться моделями бюджетного сегмента от иранского автопрома и подразделения немецкого Volkswagen. Такое мнение выразил автоэксперт и видеоблогер Артем Зайцев.
В комментарии BFM Кубань он напомнил, что ранее иранская компания Khodro анонсировала планы продавать свои автомобили в России. Зайцев предположил, что первым иранским автомобилем может стать модель Tara. В отличие от предыдущего представителя иранского производителя – Samand, Tara является достаточно надежной машиной, считает Зайцев.
«Иран планировал зайти к нам с моделью Tara, построенной на базе Pegeout 301. Это довольно-таки неплохой автомобиль с хорошей базой. Автомобиль похож на Volkswagen Polo, и если у него будет интересная цена, конкурентоспособная с Китаем, то иранцы могут добиться успеха, потому что рынок в этом сегменте по сути пуст», — подчеркнул собеседник издания.
Второй маркой на авторынке России может стать китайская Jetta, ее производит совместное предприятие с немецким Volkswagen. Это значит, что автогигант из Германии не уйдет с российского рынка полностью. Volkswagen может «зайти» через Китай с маркой Jetta. Сейчас есть модель Jetta VA3 — аналог Volkswagen Polo, она выпускается в Китае. Эту машину на рынок РФ завозят по схеме параллельного импорта, резюмировал Зайцев.
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Источник: Kuban.bfm.ru
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