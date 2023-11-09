Китайский производитель Chery снизил цены в России на две модели

Цена седана Chery Arrizo 8 на рынке РФ снизилась на 150 тысяч рублей

Сразу две модели китайского бренда Chery упали в цене на российском рынке. Об этом сообщили эксперты ресурса «Цена авто» после проведенного мониторинга официальных сайтов автопроизводителей, официально присутствующих на рынке.

В частности, выяснилось, что в начале ноября бизнес-седан Arrizo 8 во всех комплектациях стал дешевле на 149 900 рублей, снижение составило на 4-4,2%. На текущий момент цены на эту модель варьируются от 3 410 000 до 3 560 000 рублей.

В списке оснащения этой модели значатся система распознавания лиц, 10 подушек безопасности, аудиосистема SONY с 8 динамиками, навигация с функцией дополненной реальности. Есть подогревы и вентиляции подлокотников.

Сразу четыре комплектации кроссовер Chery Tiggo 4 PRO подешевели на 79 900 рублей, а еще в двух – на 129 900 рублей. Разброс цен теперь составляет от 2 120 000 рублей 2 620 000 рублей, падение цены составило на 3-5,8%.

У Tiggo 4 двигатель объемом 1,5 л в вариантах без наддува на 113 л.с. и турбо мощностью 147 л.с. В базовой комплектации есть механическая коробка передач, в списке оснащений есть обогревы передних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и ветрового стекла.

Стоит отметить, что в материале указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Cena-auto.ru