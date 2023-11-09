Цены в октябре на Mercedes-Benz, BMW 5er и Lexus NX упали на вторичке на 4%

Эксперты: Подержанные Renault Logan и Honda Stepwgn подорожали в октябре на 7%

Согласно исследованию сервиса «Авто.ру Оценка», отечественная Lada (ВАЗ) 2131 с пробегом подорожала в октябре на 8%, ее цена составила 515 тысяч рублей. Материалы исследования есть в распоряжении «Российской газеты».

Ряд других моделей вторичного рынка РФ тоже продемонстрировали изменение средней цены в сторону повышения. В частности, Renault Logan и Honda Stepwgn подорожали на 7%. По состоянию на октябрь их цены составили 749 тысяч рублей и 2,2 млн рублей соответственно.

Такая же динамика наблюдалась и у Volkswagen Jetta — она выросла в цене 1,4 млн рублей. На 6% стали дороже модели Kia Rio (выпуска периода с 2009 по 2011 годы) и Hyundai Getz — ее цена достигла отметки в 669 и 581 тысяч рублей соответственно.

Но есть и хорошие новости, некоторые подержанные автомобили стали доступнее, например, Mercedes-Benz V-Класс 2014 года, BMW 5er и Lexus NX (периода выпуска 2017-2021 годов) подешевели на 4%. Их средняя цена в октябре составила 7,3 млн, 6,2 млн и 3,9 млн рублей соответственно. Также снижены цены на 3% на автомобили Chery Tiggo 4 и Toyota Corolla, цена каждой из них к концу октября снизилась до 1,8 млн рублей.

Стали дешевле на 3% подержанные Changan UNI-T — до 1,9 млн рублей, Mercedes-Benz GLC — тоже на 3% до 5,2 млн рублей, Audi Q8 — на 2% до 7,9 млн рублей, а также Kia Sorento, средняя цена этой марки снизилась на 2% и достигла 2,9 млн рублей.

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Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos