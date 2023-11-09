Пархомчук: От наличия шипованной резины зависит безопасность всех участников движения

Автоэксперт Пархомчук объяснил, почему не следует верить мифам о зимней резине

Соблюдение автовладельцами несложных рекомендаций при эксплуатации шипованных шин позволит сохранить их на протяжении всего зимнего сезона. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук.

В беседе с корреспондентом издания он развеял главные мифы и стереотипы о зимней резине, в которые верят даже водители со стажем.

Миф первый: главное – опыт вождения, а не шины. Пархомчук напомнил, что дорожное движение – это система взаимодействия между водителями и автомобилями. И самым непредсказуемым фактором в этом процессе является водитель, именно он несет всю ответственность за свои действия, включая соблюдение правил ПДД.

И в этом контексте правильно подобранные шины помогают, в том числе, водителю справиться со всеми форс-мажорами на трассе, но не являются 100% гарантией от аварии, подчеркнул собеседник издания. Безопасность вождения зависит от совокупности технического состояния машины и человеческого фактора.

Миф второй: зимние шины не нужны автомобилю с полным приводом.

Зимние шины необходимы каждому автомобилю в зимнее время года. Их наличие способствует безопасному передвижению всех участников движения. Наличие полного привода не отменяет установку резины зимой, убежден Пархомчук.

Миф третий: широкие шины зимой предпочтительнее. На автомобиль нужно устанавливать те шины, которые рекомендовал производитель. Многие водители предпочитают более узкие шины – для лучшего отвода слякоти из пятна контакта. Главное, чтобы ширина шин соответствовала диапазону типоразмеров от производителя автомобиля.

Миф четвертый: сэкономить на покупке двух дорогих покрышек и поставить их на одну ось. В Правилах дорожного движения есть перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств (ТС). В частности, на ТС категорий M1 и N1 отсутствуют зимние шины в период с декабря по февраль. Речь идет о том, что резина в обязательном порядке должна быть установлена на все четыре колеса.

Зимние шины, шины с шипами противоскольжения (в случае их применения) установлены не на все колеса ТС – в части шипованных шин есть прямое требование по установке на все колеса. Нарушать ПДД категорически нельзя, подчеркивает Пархомчук.

Миф пятый: использовать хорошие зимние нешипованные круглый год. Нельзя сравнивать эффективность даже самых качественных фрикционных шин с летней резиной. Не рекомендуется использовать фрикционные шины как всесезонные.

Миф шестой: шипованные покрышки во время езды по асфальту вредят шипам. Современные шипованные шины разработаны с учетом вождения в реальных условиях, включая передвижение по асфальтированной трассе. Перед эксплуатацией необходимо обкатать шипованные шины, а во время езды по асфальту следовать плавной манере вождения, без резких стартов, экстренных торможений, резких перестроений и чрезмерного руления. Если соблюдать эти рекомендации, шипы сохранятся на весь период эксплуатации, убежден эксперт.

Миф седьмой: шипы неэффективны на льду. Эта теория основана на том, что при сильном морозе способности шипов снижаются из-за толстого слоя льда. Аномально низкие температуры достаточно редки сейчас, при этом, если водитель едет по гололеду, вряд ли он выберет экстремальное вождение. Это утверждение переоценено, потому что шипы рассчитаны на различные температурные колебания, резюмировал Пархомчук.

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Источник: rg.ru

Фото:Unsplash