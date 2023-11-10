Популярный седан стал доступнее в России: на сколько скинули цену

Седан Omoda S5 в России подешевел на 70-80 тыс. рублей

В прайс-листе марки Omoda в России произошли изменения: неожиданно снизилась цена на популярный седан S5. Автомобили во всех комплектациях стали дешевле на 70-80 тыс. рублей.

На максимальные 80 тыс. рублей стала меньше цена на седаны в версиях Tech и Ultra. Теперь их можно купить за 2 349,9 тыс. рублей и 2 549,9 тыс. рублей соответственно. В базовой комплектации Life автомобиль подешевел на 70 тыс. рублей – теперь цена на него начинается от 2 249,9 тыс. рублей.

Omoda S5

К слову, это первый факт снижения стоимости Omoda S5 в России. В сентябре модель подорожала на 70 тыс. рублей, а месяцем ранее – на 40 тыс. рублей.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Omoda