Демонстрация силы: что может настоящий внедорожник

На видео попало, как Toyota 4Runner легко взбирается по крутому горному склону

Это видео из Невады (США) демонстрирует, на что способен настоящий рамный внедорожник. Очевидно, у владельца своеобразное хобби - показывать, насколько ловок и бесстрашен его автомобиль.

«Я записал видео, как мой 4Runner преодолевает крутое препятствие, на что не многие люди, имеющие 4Runners, способны», - комментирует он свою съемку.

Toyota 4Runner рамный внедорожник, который в России прозвали «форанером». Это аналог Toyota Hilux в закрытом кузове. Модели имеют общие раму, шасси и силовые агрегаты.

Пользователи с восторгом отреагировали на это покорение вершины. Очевидно, что этот подготовленный внедорожник способен преодолеть и более серьезное препятствие, запаса сил еще полно.

Из комментариев пользователей:

@Moonlight_1975: «Это выглядело оооочень легко!»

@rpittillo: «Я рад видеть, что этот парень достаточно богат, чтобы рискнуть уничтожить этот хороший внедорожник. Но это всего лишь очень рискованное и опасное хобби. В другом видео тот же парень рискует глубоко упасть в другом месте».

@elident7828: «Вот это крутящий момент и хорошая управляемость дифференциала, эти колеса даже не крутились!»

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Видео, фото: YouTube