Двое жителей Хакасии наворовали солярки на 800 тысяч рублей (видео)

Жители Абакана задержаны за воровство дизельного топлива с угольного рудника

Сотрудники УЭБиПК МВД по Хакасии при поддержке ОМОНа пресекли преступную деятельность двух жителей Абакана. Мужчины подозреваются в хищении дизельного топлива в крупном размере. Один из злоумышленников работал водителем топливозаправщика на одном из угольных разрезов Алтайского района. Он сговорился со знакомым ему работником сторонней организации, у которого тоже имелся доступа на территорию рудника.

«Подельники действовали быстро: скрываясь за отвалом пустой породы, где их никто не мог видеть, водитель заправщика за считанные минуты сливал в технику своему сообщнику солярку, после чего тот беспрепятственно покидал разрез», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Хакасия.

Похищенное дизельное топливо «комбинаторы» продавали с рук жителям республики. По предварительным данным, они нанесли предприятию ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Заметим, сейчас литр солярки на АЗС в Абакане стоит примерно 74 рубля.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа