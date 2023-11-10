Со снегом и льдом на дорогах будут бороться по-новому

«Коммерсант»: готовят новый ГОСТ на применение реагентов за городом

Росавтодор заказал разработку новых правил использования противогололедных материалов (ПГМ) для загородных дорог. Существующие рекомендации устарели, да и состав реагентов требует ежегодного обновления. Расходы на борьбу с зимней скользкостью достигают сотен миллиардов рублей ежегодно.

Новый стандарт, разработанный ассоциацией «Содружество эксплуатирующих организаций» по заказу Росавтодора в 2022 году, определяет термины, такие как «зимняя скользкость», «уплотненный снежный покров», «снежный накат», «снежно-ледяные образования» и «стекловидный лед», а также объясняет, что такое «фрикционные» и «комбинированные» материалы.

Документ предписывает распределять ПГМ в первую очередь в приоритетных зонах, таких как места ДТП, участки с ограниченной видимостью, крутые уклоны, перекрестки и остановки.

Для эффективной обработки горных трасс рекомендуется начинать с крутых подъемов и серпантинов. Частоста нанесения реагентов, согласно документу, будет зависеть от интенсивности снегопада – в документе это четко прописано.

Стандарт также устанавливает скорость машин, распределяющих различные типы ПГМ: жидкие реагенты следует наносить на скорости 40–60 км/ч, фрикционные или комбинированные – 30–45 км/ч. Дорожникам запрещается пачкать химией встречные автомобили, и при наличии электронного табло необходимо предупреждать водителей о проведении обработки.

Предполагается, что к маю 2024 года новый стандарт обсудят и утвердят, после чего ссылки на его требования будут включены в госконтракты на обслуживание автодорог, и он станет обязательным для применения.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС