АВТОВАЗ намерен расширить производство Lada в Казахстане

Путин: Россия готова создать новые мощности для сборки моделей Lada в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей Lada.

«Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей «Lada». Мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций», — сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

В настоящее время производство автомобилей Lada в Казахстане не ведется. Вместе с тем, АВТОВАЗ считает этот рынок одним из приоритетных среди зарубежных. Раньше на мощностях «Сарыаркаавтопрома» собирали Granta, Niva и дорестайлинговую Vesta. В 2022 году АВТОВАЗ приостановил поставки машинокомплектов в Казахстан.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал важной задачей перезапуск Lada Granta в Казахстане. После восстановления производства модели Granta, возможно, будет запущено производство и других моделей АВТОВАЗа на территории республики.

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Источник: ТАСС

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС, Depositphotos