АВТОВАЗ раскрыл, сколько автомобилей Lada собрали на заводе в Петербурге
На бывшем заводе Nissan, который после ухода японского автоконцерна из России был переименован в «Автозавод Санкт-Петербург», АВТОВАЗ собрал более 100 автомобилей X-Cross 5. За основу кроссовера взята китайская модель FAW Bestune T77, запуск производства состоялся в начале июля.
Ранее озвучивались планы по выпуску до конца 2023 года 10 тыс. автомобилей. После стало известно о разногласиях АВТОВАЗа с китайским партнером. Очевидно, что заявленный объем в этом году выпущен не будет. Как сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, полноценно завод заработает в течение 2024 года.
Накануне стало известно, что из названия питерского завода АВТОВАЗа убрали слово Лада: теперь он называется «Автозавод Санкт-Петербург».
Для кроссовера X-Cross 5 также был запатентован логотип, в котором тоже отсутствует слово Lada.
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Источник: Фонтанка
Фото: АВТОВАЗ
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