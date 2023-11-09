#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen может вернуться на российский рынок через Китай с маркой Jetta
Volkswagen может вернуться на российский рынок через Китай с маркой Jetta
Эксперт: Tara из Ирана будет востребована в РФ...
Lada X-Cross 5
АВТОВАЗ раскрыл, сколько автомобилей Lada собрали на заводе в Петербурге
На «Автозаводе Санкт-Петербург» АВТОВАЗ собрал...
Повышение утильсбора: предлагают купить дорого, зато легитимно
Повышение утильсбора: предлагают купить дорого, зато легитимно
Автоэксперт Васильев: Утильсбор повысили для...

АВТОВАЗ раскрыл, сколько автомобилей Lada собрали на заводе в Петербурге

На «Автозаводе Санкт-Петербург» АВТОВАЗ собрал более 100 кроссоверов X-Cross 5

На бывшем заводе Nissan, который после ухода японского автоконцерна из России был переименован в «Автозавод Санкт-Петербург», АВТОВАЗ собрал более 100 автомобилей X-Cross 5. За основу кроссовера взята китайская модель FAW Bestune T77, запуск производства состоялся в начале июля.

Ранее озвучивались планы по выпуску до конца 2023 года 10 тыс. автомобилей. После стало известно о разногласиях АВТОВАЗа с китайским партнером. Очевидно, что заявленный объем в этом году выпущен не будет. Как сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, полноценно завод заработает в течение 2024 года.

Lada X-Cross 5
Lada X-Cross 5
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Где купить Geely по прайсу – рейд по дилерским центрам

Накануне стало известно, что из названия питерского завода АВТОВАЗа убрали слово Лада: теперь он называется «Автозавод Санкт-Петербург».

Для кроссовера X-Cross 5 также был запатентован логотип, в котором тоже отсутствует слово Lada.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Фонтанка

Фото: АВТОВАЗ

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA X Cross 5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв