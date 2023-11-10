В Россию привезли 600-сильный кроссовер Lynk & Co 08: цена соответствует статусу
Премиальный китайский кроссовер Lynk & Co 08 начнут продавать в России с середины ноября. По заявлению дилерской компании «БорисХоф Вольт», цена в 6,79 млн рублей является «конкурентной с учетом премиального статуса».
Кроссовер построен на модернизированной платформе CMA 2.0, которая была разработана компанией Volvo. Дизайн модели выполнен в стиле концепта The Next Day, представленного в 2022 году.
Автомобиль получил гибридную силовую установку. В ее состав входят бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л. и два электромотора. Суммарная мощность Lynk & Co 08 — 593 л.с. и 905 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с.
У новинки необычная H-образная передняя светодиодная оптика, безрамные стекла дверей, панорамная крыша, спойлер и скрытные дверные ручки.
Lynk & Co – китайско-шведский автомобильный бренд, принадлежащий Geely Automobile Holdings. В 2017 году владельцем неконтрольного пакета акций стал автоконцерн Volvo, благодаря чему Lynk & Co получил доступ к технологиям и дилерской сети шведской марки.
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Источник: Autonews
Фото: Lynk & Co
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