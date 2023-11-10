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Трейд-ин «рулит» продажами: по этой схеме приобретается все больше автомобилей

Покупатели новых авто в 45% случаев предпочитают сдавать старый по трейд-ин

В России значительно вырос объем сделок по схеме трейд-ин. По словам директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Владимира Желобова, по этой программе приобретают новые автомобили почти 45% покупателей.

Существует мнение, что в трейд-ин сдают неликвидные и старые автомобили, чтобы не обременять себя самостоятельной продажей. Но это не совсем так.

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Еще один китайский седан российской сборки
«Стоит отметить, что среди машин, сдаваемых в трейд-ин, популярны автомобили зарубежных брендов с пробегом возрастом до трех лет, в их числе - кроссоверы Volkswagen Touareg, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz E-Klasse. Такая тенденция связана с тем, что многие автовладельцы предпочитают обновлять свой автопарк, выбирая более современные модели», - рассказал Желобов.

Он напомнил, что автомобиль для сдачи по трейд-ин должен быть юридически чистым: на нем не должно быть залоговых, судебных или таможенных обременений, он не должен находиться в совместной или долевой собственности. В трейд-ин также не примут автомобили, которые являются объектом договора аренды или финансовой аренды, заключенным с третьим лицом.

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Источник: РГ

Фото: Depositphotos

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