За обновленный Jetour X90 Plus просят всего 14 тыс. долларов

В Китае представили Jetour X90 Plus 2024 г. по цене от 14 000 долларов

Jetour X90 Plus 2024 года был представлен в Китае в ценовом диапазоне 101 900–126 900 юаней (1,3 млн –1,6 млн рублей). Напомним, Jetour — это суббренд Chery.

X90 Plus представляет собой рестайлинг X90, выпущенного в 2021 году. Размеры Jetour X90 Plus 2024 года составляют 4858/1925/1780 мм, а колесная база — 2850 мм.

Jetour X90 Plus

Автомобиль доступен в пяти- или семиместной компоновке. Пятиместный автомобиль имеет стандартный багажник объемом 1130 л. В передней части взгляд притягивает большая восьмиугольная решетка-«водопад». Задняя часть украшена серебристой декоративной накладкой, соединяющей фонари, а также двумя выпускными патрубками, что должно подчеркнуть «спортивность» автомобиля.

Кроссовер оснащается двигателем 1,5T (156 л.с.) или 1,6T (197 л.с.) в сочетании с 6-супенчатой механикой или 7-ступенчатым «роботом».

В салоне Jetour X90 Plus 12,3-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем и 12,3-дюймовый центральный экран мультимедиа.

Трехспицевое рулевое колесо с плоским дном обтянуто кожей, обшивки дверей с обеих сторон подсвечны «теплым» светом, а на центральной консоли в продвинутых версиях поддерживается беспроводная зарядка.

Jetour X90 Plus

Топовые модификации автомобиля оснащены автономной парковкой, предупреждением о выезде за пределы полосы движения и мониторингом слепых зон.

Jetour X90 Plus

Новый автомобиль доступен в пяти цветах кузова и с 18 или 19-дюймовыми колесами, на выбор.

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Источник, : carnewschina.com

Фото: Jetour