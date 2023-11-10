За обновленный Jetour X90 Plus просят всего 14 тыс. долларов
Jetour X90 Plus 2024 года был представлен в Китае в ценовом диапазоне 101 900–126 900 юаней (1,3 млн –1,6 млн рублей). Напомним, Jetour — это суббренд Chery.
X90 Plus представляет собой рестайлинг X90, выпущенного в 2021 году. Размеры Jetour X90 Plus 2024 года составляют 4858/1925/1780 мм, а колесная база — 2850 мм.
Автомобиль доступен в пяти- или семиместной компоновке. Пятиместный автомобиль имеет стандартный багажник объемом 1130 л. В передней части взгляд притягивает большая восьмиугольная решетка-«водопад». Задняя часть украшена серебристой декоративной накладкой, соединяющей фонари, а также двумя выпускными патрубками, что должно подчеркнуть «спортивность» автомобиля.
Кроссовер оснащается двигателем 1,5T (156 л.с.) или 1,6T (197 л.с.) в сочетании с 6-супенчатой механикой или 7-ступенчатым «роботом».
В салоне Jetour X90 Plus 12,3-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем и 12,3-дюймовый центральный экран мультимедиа.
Трехспицевое рулевое колесо с плоским дном обтянуто кожей, обшивки дверей с обеих сторон подсвечны «теплым» светом, а на центральной консоли в продвинутых версиях поддерживается беспроводная зарядка.
Топовые модификации автомобиля оснащены автономной парковкой, предупреждением о выезде за пределы полосы движения и мониторингом слепых зон.
Новый автомобиль доступен в пяти цветах кузова и с 18 или 19-дюймовыми колесами, на выбор.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник, : carnewschina.com
Фото: Jetour
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости