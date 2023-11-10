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На рынок РФ завезли 8 иномарок, которые раньше никогда не продавались официально

Дилер привез на рынок РФ кроссовер Ferrari Purosangue по цене 123 млн рублей

Благодаря схеме параллельного импорта, в Россию привезли автомобили, которые ранее никогда не поставлялись на рынок официально. Autonews.ru изучил ассортимент дилеров и узнал цены.

Mercedes GLC — это новое поколение компактного кроссовера, мировой общественности он был представлен в феврале 2022 года. Дилеры привезли в Россию новый GLC по цене до 11,4 млн руб. В Германии цена таких кроссоверов 62,4 тыс. евро, это примерно 6,2 млн руб.

Mercedes GLC
Mercedes GLC
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Еще один китайский седан российской сборки

Audi Q6 создавался специально для китайского потребителя, и в России модель вообще не должна продаваться, даже если бы бренд не покинул наш рынок. Цена за большой кроссовер варьируется от 10 до 14 млн рублей. В Китае его продают минимум 500 юаней (6,34 млн рублей).

BMW X1 представлен на нашем рынке компактным кроссовером X1 третьего поколения. В Германии новый X1 стоит от 47,9 тыс. евро, это 4,72 млн рублей, у дилеров автомобиль стоит 7,1 — 7,3 млн рублей.

Audi Q6
BMW X1

Range Rover Sport — этот британский кроссовер в России можно найти по цене от 18 млн рублей за вариант с дизелем объемом 3,0 л и до 24 млн рублей за авто с бензиновым мотором того же объема. Цена Range Rover Sport в Европе стартует от 96,1 тыс. евр (примерно 9,5 млн рублей).

Также на российском рынке есть Jeep Grand Cherokee по цене от 8 до 16 млн рублей, Lexus RX от 9,5 до 13,5 млн рублей, Mitsubishi Outlander от 2,9 до 5,6 млн рублей, кроссовер Ferrari Purosangue — его цена в базе стартует от 400 тысяч долларов — от 37 млн руб. Российский дилер обещает максимальную комплектацию, цена которой с учетом доставки и таможенного оформления в РФ составит более 123 млн рублей.

Range Rover Sport
Ferrari Purosangue

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Источник: Autonews.ru

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