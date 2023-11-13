В Тюмени «серые» импортеры ищут схемы продаж иномарок по адекватным ценам

В регионах России растут цены на новые иномарки у дилеров и «серых» продавцов

В различных регионах России, включая Тюмень, растут цены на ввозимые иномарки на фоне выросшего утильсбора в августе текущего года. Стоит отметить, что повышенная ввозимая пошлина не коснулась электромобилей.

На фоне повышения утильсбора официальные дилеры подняли цены на автомобили, ввозимые по параллельному импорту. «Серые» дилеры стали применять схемы, чтобы платить утильсбор по льготной ставке. С 29 октября 2023 года вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому частных автодилеров лишили возможности платить утилизационный сбор по льготной ставке для физлиц (вне зависимости от того, на кого оформлена машина).

Эта мера призвана сделать «прозрачным» авторынок и защитить интересы отечественных производителей, считают эксперты отрасли. «Серые» импортеры вынуждены теперь искать какие-то другие рабочие схемы, чтобы продавать автомобили по ценам, которые удовлетворили бы потребителя. Но на текущем этапе если и есть легковые машины до 2 млн рублей, то не очень высокого качества, цены на авторынке в принципе стали неподъемными для клиентов. Дилеры заняли выжидательную позицию, чтобы понять, что будет происходить дальше с учетом введения новых правил оформления ввозимых иномарок на таможне.

Что касается вторичного рынка, там тоже непростая ситуация, потому что найти хороший автомобиль по адекватной цене сейчас просто невозможно. Если продать имеющуюся маши ну марки BMW, Toyota или Mercedes в пригодном состоянии, то нет никакой уверенности, что за вырученные деньги можно приобрести более достойную замену.

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Источник: 72.ru

Фото: Unsplash