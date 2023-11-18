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Да, выпил за рулем. Но на то была причина!

Прибор показал превышение нормы алкоголя, а нарушитель говорил, что «поел самсу»

В Казани сотрудники ДПС столкнулись с необычной ситуацией во время рутинной проверки документов на улице 1 Мая.

37-летний водитель привлек внимание полицейских сильным запахом спиртного.

В машине находились двое его родственников, которые хором подтверждали, что мужчина вовсе не пил, а просто перед поездкой «поел самсу с уксусом». Это, по их словам, и привело к тому, что алкотестер среагировал на наличие алкоголя в организме водителя.

Несмотря на все признаки опьянения, сам водитель наотрез отрицал употребление алкоголя. Однако, когда стало ясно, что отпираться бесполезно, он признался, что употребил, но у него был повод для празднования. Он приобрел новые ботинки и решил их «обмыть».

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Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а сам водитель, сопровождаемый двумя пассажирами, направился продолжать банкет.

Однако радоваться ему пришлось недолго – суд принял решение лишить его прав на срок до двух лет. Вероятно, к окончанию наказания свои прекрасные ботинки он уже сносит, ведь теперь ему придется ходить пешком.

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Источник, фото: tatarstan24.tv

Фото: скриншот с видео

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За РулемАлексеева Елена
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