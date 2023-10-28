У подозреваемого в пьянстве водителя сдали нервы

Водитель решил, что может ехать, если спрячет в багажник початую бутылку водки

Инцидент произошел 23 мая в сельской местности штата Арканзас (США). Офицер заметил немного превышающий скорость Toyota Camry и остановил его. Подойдя к машине, он заметил в салоне на полу открытую бутылку водки. Водитель нервничал и с трудом смог найти свои права.

Офицер попросил его выйти из машины и продолжил допрашивать. Водитель признал на камеру, что выпил пару рюмок, но не согласился пройти полевые тесты на трезвость или алкотестер. Хотя выглядел он вполне трезвым. В конце концов, офицер попросил убрать алкоголь в багажник и ждать в машине. Полицейский говорит, что, если тот способен управлять автомобилем, он его отпустит.

Однако менее чем через минуту подозреваемый дает по газам и уезжает. Офицер включает фары и сирену и начинает преследование, но водитель не останавливается и проезжает около 5 км, прежде чем его прижимают к обочине.

Однако на этот раз у офицера нет сомнений в том, что водитель нетрезв. Полицейский наблюдал, как водитель развивал скорость 120 км/ч и выезжал за осевую линию.

Впоследствии нарушитель был помещен в тюрьму, где вновь отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

В конце видео раздосадованный офицер говорит ему, что за неподчинение полиции ему придется провести время за решеткой, а ведь мог отделаться просто штрафом.

В США допустимое содержание алкоголя в крови – 0,8 промилле, хотя нормы могут быть разными в зависимости от штата. Водитель, впервые пойманный в нетрезвом виде, но не ставший причиной аварии, получает штраф в 300 долларов и лишение прав на полгода.

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Видео, фото: YouTube