У подозреваемого в пьянстве водителя сдали нервы
Инцидент произошел 23 мая в сельской местности штата Арканзас (США). Офицер заметил немного превышающий скорость Toyota Camry и остановил его. Подойдя к машине, он заметил в салоне на полу открытую бутылку водки. Водитель нервничал и с трудом смог найти свои права.
Офицер попросил его выйти из машины и продолжил допрашивать. Водитель признал на камеру, что выпил пару рюмок, но не согласился пройти полевые тесты на трезвость или алкотестер. Хотя выглядел он вполне трезвым. В конце концов, офицер попросил убрать алкоголь в багажник и ждать в машине. Полицейский говорит, что, если тот способен управлять автомобилем, он его отпустит.
Однако менее чем через минуту подозреваемый дает по газам и уезжает. Офицер включает фары и сирену и начинает преследование, но водитель не останавливается и проезжает около 5 км, прежде чем его прижимают к обочине.
Однако на этот раз у офицера нет сомнений в том, что водитель нетрезв. Полицейский наблюдал, как водитель развивал скорость 120 км/ч и выезжал за осевую линию.
Впоследствии нарушитель был помещен в тюрьму, где вновь отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.
В конце видео раздосадованный офицер говорит ему, что за неподчинение полиции ему придется провести время за решеткой, а ведь мог отделаться просто штрафом.
В США допустимое содержание алкоголя в крови – 0,8 промилле, хотя нормы могут быть разными в зависимости от штата. Водитель, впервые пойманный в нетрезвом виде, но не ставший причиной аварии, получает штраф в 300 долларов и лишение прав на полгода.
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Видео, фото: YouTube
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