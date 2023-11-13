Поведение болида сравнимо с качелями — Хэмилтон о балансе шасси на трассе Формулы-1

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о нюансах работы с шинами болида

Одним из секретов успеха семикратного чемпион мира по гонкам Люьиса Хэмилтона являются его познания в части эксплуатации резины. Рассуждая о главных принципах, которых необходимо придерживаться при правильном выборе шин, пилот подчеркнул, что по ходу гонки резина должна выдерживать нагрузку без потери скорости. Так как шины Pirelli изначально были созданы с расчетом на износ, нужно было искать определенные компромиссы.

Пилоты Mercedes вместе с командой на тренировках тщательно анализируют изменения резины в процессе гонки в поисках закономерностей. Много зависит от того, насколько сильно шина скользит по покрытию трассы, с учетом баланса шасси. В ситуации, когда крылья отрегулированы на слишком большой угол атаки и прижимная сила в передней части машины очень велика, то поведение машины можно сравнить с качелями.

«В начале отрезка хочется, чтобы у машины была склонность к недостаточной поворачиваемости, поскольку по мере износа задних шин «качели» перевешивают в противоположную сторону и начинается избыточная поворачиваемость. А когда появляется склонность машины к заносу, как раз тогда чаще всего вы теряете темп. Но на тех трассах, где сложности происходят с передними шинами, может быть и по-другому», — цитирует Хэмилтона издание Speedcafe.

Пилот Оскар Пиастри, дебютировавший в Формуле-1 в составе McLaren в 2023 году, отмечает, что на понимание особенностей баланса необходимо время, и весь текущий сезон он уделял этому особое внимание, но так все и не понял пока.

«Найти правильный баланс шасси очень сложно, например, вы выезжаете на трассу на мягких шинах, а они требуют своих настроек, не таких, какие нужны резине Medium. Я полагаю, что только тогда, только анализируя поведение шин на всех трех секторах круга, вы сможете понять, как действовать, где можно атаковать, а где нет», — объясняет Хэмилтон.

Кажется, что ключевой задачей гонщиков является как можно быстрее преодолеть дистанцию. Но, кроме способности ездить на максимально высоких скоростях, быстрота важна именно тогда, когда это необходимо, и соблюдение этого баланса является залогом успеха.

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Источник: F1news.ru

Фото: picture alliance / HOCH ZWEI