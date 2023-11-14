Полный привод, турбомотор, мягкая подвеска: проверяем, как едет новый «китаец»

Эксперт «За рулем» оценил динамику полноприводной версии кроссовера Omoda C5

«За рулем» начал ресурсные испытания полноприводного китайского кроссовера Omoda C5 со 150-сильным двигателем 1.6 и роботизированной коробкой передач. Эксперт издания вынес первое суждение о машине и, в частности, ответил на извечный вопрос: «Как едет?». Оказалось, что едет новая версия Омоды очень и очень бодро.

Мнение эксперта

Константин Васильев, шеф-редактор сайта «За рулем»:

— Отчасти этому способствует и тип коробки передач: с роботом ускорение линейное, как на машине с «честной» механикой. В заявленные для полноприводной версии 8,6 секунды до 100 км/ч вполне верится. Вот только старт с места слегка грубоват, особенно с непрогретым двигателем. Тут придется приноравливаться и плавнее нажимать на педаль акселератора. В остальном же никаких нареканий: электроника адекватно выбирает передачу под стать условиям движения, не мешкает со сменой передач.

Подвеска у Омоды настроена мягко, почти по-американски. Порой кажется, что с мягкостью перебор — на неровной дороге машину может начать раскачивать, будто корабль на волнах. Но, подчеркну, это актуально для действительно неровной дороги с ярко выраженными поперечными волнами асфальта. В Московском регионе таких практически нет, а потому и эффект раскачки ни разу здесь не проявлялся. Зато крупные выбоины машине не страшны, а мелкие досаждают не столько потряхиваниями и вибрациями, сколько шумом от покрышек при их преодолении.

Кстати, при спокойной езде по трассе средний расход топлива составил 8,5 л на 100 км пути, а если ехать активно, с обгонами, получится чуть больше 9 л – достойный результат.

А как показала себя полноприводная Омода во все остальном? Читайте наш первый отчет с ресурсного тест-драйва!

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Фото: «За рулем», Omoda