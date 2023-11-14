40% автолюбителей ждут возвращения Волги
Автолюбителей спросили, какую модель машины из прошлого советского автопрома они хотели бы снова увидеть на российских дорогах или считают необходимым расширить масштабы производства. Больше всего голосов набрала советская Волга – за возобновление выпуска машин этого бренда проголосовало 40% опрошенных, показал опрос исследовательского центра «Фидбэк».
22% россиян скучают по Чайке. За Победу и Москвич-412 респонденты отдали по 19% голосов.
Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что возрождение автомобиля Волга на ГАЗе может состояться к лету 2024 года. На самом ГАЗе эту информацию не комментируют.
Кроме того, более двух третей опрошенных высоко оценили усилия страны в импортозамещении российского автопрома.
Лидером в этом признан бренд Lada, который нашел поддержку у более половины респондентов. КАМАЗ и Москвич следуют в рейтинге с 31% и 29% соответственно. Далее россияне называли Aurus (27%), УАЗ (25%) и ГАЗ (16%).
Опрос проводили онлайн осенью 2023 года среди 2 тыс. жителей России.
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Источник: ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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