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40% автолюбителей ждут возвращения Волги

«Фидбэк»: возобновления производства советской Волга ждут 40% россиян

Автолюбителей спросили, какую модель машины из прошлого советского автопрома они хотели бы снова увидеть на российских дорогах или считают необходимым расширить масштабы производства. Больше всего голосов набрала советская Волга – за возобновление выпуска машин этого бренда проголосовало 40% опрошенных, показал опрос исследовательского центра «Фидбэк».

22% россиян скучают по Чайке. За Победу и Москвич-412 респонденты отдали по 19% голосов.

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Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что возрождение автомобиля Волга на ГАЗе может состояться к лету 2024 года. На самом ГАЗе эту информацию не комментируют.

Кроме того, более двух третей опрошенных высоко оценили усилия страны в импортозамещении российского автопрома.

Лидером в этом признан бренд Lada, который нашел поддержку у более половины респондентов. КАМАЗ и Москвич следуют в рейтинге с 31% и 29% соответственно. Далее россияне называли Aurus (27%), УАЗ (25%) и ГАЗ (16%).

Опрос проводили онлайн осенью 2023 года среди 2 тыс. жителей России.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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