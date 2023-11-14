Израильский Ахзарит – машина на базе советских танков

Чем интересен тяжелый израильский гусеничный БТР – история создания

Ахзариты делались на базе танков Т-54 и Т-55, которые достались Израилю в ходе военных конфликтов с арабскими странами. Но машины отправлялись не на переплавку, а на модернизацию.

Например, вместо советского дизельного двигателя был установлен более компактный мотор General Motors – это 8-цилиндровый дизель. Его установили в задней части, где стоял родной двигатель, но сместили левее, благодаря чему справа появился достаточно широкий проход для десанта. Двигатель General Motors работает в паре с гидромеханической трансмиссией Allison.

Естественно, в корме справа была установлена дверь, которой раньше не было. Это откидывающаяся аппарель, открывающая достаточно высокий проем – бойцы могут спешиваться почти в полный рост, прямо на ходу.

Башни танков были демонтированы, благодаря чему машины полегчали до 27 тонн. И это позволило усилить защиту бронетранспортеров, навесив еще 17 тонн брони.

Пушка была заменена на пулемет FN MAG с дистанционным управлением калибром 7,62 мм. Также БТР может создавать дымовую завесу, впрыскивая топливо в выхлопной коллектор.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»