Литва пошла по пути Латвии и хочет конфисковывать авто с российскими номерами
Ранее в Латвии объявили о планах конфискации автомобилей, зарегистрированных в России, и передаче их на Украину начиная с февраля. Таким же образом собирается поступить и Литва, но только с середины марта.
И это несмотря на то, что Европейский парламент призвал отказаться от планов конфисковывать российские автомобили, поскольку это дискредитирует сам инструмент санкций в отношении России. Инициатором такой резолюции стал европарламентарий Андриус Кубилиус. Санкции, касающиеся провоза косметики и предметов личной гигиены или отъем автомобилей, он назвал мелкими и недостойными.
Литва уже с 11 сентября не пускает в страну автомобили с российскими номерами.
Автомобили с российскими номерами также не пропускают Латвия, Польша, Финляндия и Эстония. Однако латвийцы пошли дальше, несмотря на рекомендации Европарламента, они планируют конфисковывать такие автомобили.
Автомобилям с российскими номерами, въехавшим в Литву до 11 сентября, предоставлен переходный период до 11 марта, чтобы вывезти эти транспортные средства из страны. Если этого сделано не будет, автомобиль задержат и конфискуют или сопроводят к границе, с тем чтобы он покинул страну, заявил председатель Комитета национальной безопасности и обороны страны Лауринас Касчюнас.
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Источник: lnk.lt
Фото: Unsplash
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