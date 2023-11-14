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Литва пошла по пути Латвии и хочет конфисковывать авто с российскими номерами

В Литве начнут передавать Украине конфискованные автомобили с номерами РФ

Ранее в Латвии объявили о планах конфискации автомобилей, зарегистрированных в России, и передаче их на Украину начиная с февраля. Таким же образом собирается поступить и Литва, но только с середины марта.

И это несмотря на то, что Европейский парламент призвал отказаться от планов конфисковывать российские автомобили, поскольку это дискредитирует сам инструмент санкций в отношении России. Инициатором такой резолюции стал европарламентарий Андриус Кубилиус. Санкции, касающиеся провоза косметики и предметов личной гигиены или отъем автомобилей, он назвал мелкими и недостойными.

Литва уже с 11 сентября не пускает в страну автомобили с российскими номерами.

Автомобили с российскими номерами также не пропускают Латвия, Польша, Финляндия и Эстония. Однако латвийцы пошли дальше, несмотря на рекомендации Европарламента, они планируют конфисковывать такие автомобили.

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В Латвии будут отбирать машины с российскими номерами

Автомобилям с российскими номерами, въехавшим в Литву до 11 сентября, предоставлен переходный период до 11 марта, чтобы вывезти эти транспортные средства из страны. Если этого сделано не будет, автомобиль задержат и конфискуют или сопроводят к границе, с тем чтобы он покинул страну, заявил председатель Комитета национальной безопасности и обороны страны Лауринас Касчюнас.

Источник: lnk.lt

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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