Престижный бренд, богатое оснащение, не Китай – хорошая и недорогая иномарка

«За рулем» назвал доступный автомобиль из Японии, приехавший в РФ по параимпорту

Дальнейшая судьба параллельного импорта под вопросом – и утильсбор повысился, и официальные китайские представители перехватывают инициативу – но, пока под влиянием этих факторов поток «параллельных» новинок лишь мелеет, но не прекращается. И в нем продолжает мелькать интересный «улов» – его-то и изучил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Например, Toyota Vios – разработка Daihatsu на основе модели Avanza, по размерам соответствует Kia Rio, 109 сил и вариатор, цена от 2,2 млн рубелей. Машина интересная, недорогая (по нынешним меркам!), но с парой нюансов, которые стоит иметь в виду.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— У нас Vios доступен с единственной комбинацией из атмосферного мотора 1.5 (109 л.с.) и вариатора Aisin – скорее всего, малайзийская версия. Двигатель (Toyota 2NR-VE) для данной модели предельный.

Нет особых сомнений, что это добротный и надежный автомобиль – по крайней мере, до 100 тысяч км по-крупному ничего ломаться не должно. Далее все зависит от того, как обращались с нежным вариатором.

У мотора недолговечный насос системы охлаждения – общая особенность современных тойотовских малолитражных агрегатов. АИ-92 лить нельзя – загнутся катушки зажигания и начнется масложор.

Оснащение выше среднего для данного ценового сегмента. В большинство комплектаций входит даже фирменный пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense – на некоторых рынках он «в базе».

Toyota Vios

Все самые свежие новинки параллельного импорта – в нашем обзоре!

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: Toyota