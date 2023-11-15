Названы 17 городов, в которых появятся платные парковки
Платные парковки в большинстве своем организуются в крупных городах. Но в ближайшие годы ситуация изменится, и платить за парковку автомобилистам придется и в населенных пунктах с населением от 200 тыс. человек. Компания «Дорнадзор», которая занимается обследованием автодорог в России, подготовила рейтинг работы платных парковок в России.
Согласно исследованию, еще в 17 городах есть планы по запуску в ближайшие пять лет. В список вошли Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Владикавказ, Волгоград, Иркутск, Калининград, Кемерово, Махачкала, Оренбург, Орел, Пенза, Самара, Саратов, Симферополь, Сургут, Якутск.
Еще в части городов платные парковки будут работать точечно или в рамках пилотного проекта, как, к примеру, в Волгограде, Калининграде, Махачкале, Симферополе, Челябинске.
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Источник: Autonews
Фото: Depositphotos
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