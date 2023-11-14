Аппетиты дилеров растут: кроссовер Mazda CX-9 подорожал в РФ на 400 тысяч рублей

На рынке РФ поставляемая по параимпорту Mazda CX-9 продается за 6,9 млн рублей

На российском рынке выросли цены на ряд автомобилей Mazda, поставляемых по параллельному импорту. К такому выводу пришли корреспонденты Autonews.ru после анализа цен самых популярных моделей в крупных дилерских центрах.

Для сравнения были взяты прайс-листы с ценами начала осени. С начала 2023 года на рынок РФ поставляются кроссоверы Mazda CX-9. В одном из московских салонов цены на них в комплектации High Plus в конце лета — начале осени стартовали от 6,5 млн руб. Сейчас за такой автомобиль дилеры просят уже 6,9 млн рублей, без учета скидок.

Кроссовер представлен с безальтернативным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 л, мощностью 231 л.с. и 420 Н·м крутящего момента. Агрегат работает совместно с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч.

Поднялся в цене и кроссовер Mazda CX-4, еще месяц назад в столичной торговой компании за него просили минимум 3,2 млн рублей. А сегодня эта же модель стоит на 100 тысяч дороже. Клиентам предлагается переднеприводный кроссовер с «атмосферником» объемом 2,0 л мощностью 158 л.с. и шестидиапазонным «автоматом». В базовой комплектации кроссовер оснащен светодиодными противотуманными фарами, электронным стояночным тормозом, а также системой мониторинга слепых зон и системой помощи при движении задним ходом.

До того, как заводы Mazda перестали собирать продукцию в РФ, выпуском кроссоверов CX-5 и CX-9 занимался завод во Владивостоке.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Unsplash