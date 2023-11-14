Знаменитый «Москвич» повторил свое весеннее достижение, продав 416 новых машин

«Москвич» снова обеспечил себе место в топ-10 лидеров российского рынка

Отечественный бренд «Москвич» вошел в топ-10 лидеров российского автомобильного рынка. По итогам второй недели ноября производитель реализовал 416 новых автомобилей. Об этом сообщил Автостат со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Такие продажи позволили отечественному бренду войти в десятку лидеров производителей. На первом месте прочно удерживает свои позиции автомобиль LADA. В период с 6 по 12 ноября продажи марки составили 8258 экземпляров.

Далее в рейтинге идут китайские Haval, их продано 3084 единиц за указанный период, тройку лидеров замыкает Chery — 3006 экземпляров. Автомобилей марки Geely было реализовано 2346 экземпляров, Changan — 1594 единиц, OMODA 1009 штук и EXEED — 982экземпляров.

Марка Kia из Кореи занимает восьмую строчку с показателем 436 единиц, на девятом — китайский TANK, его продали 420 машин. Топ-10 замыкает «Москвич» — продажи отечественного бренда составили 416 штук.

Ранее «Москвич» уже попадал в топ-10 лидеров рынка РФ по продажам, это произошло на четвертой неделе мая в 2023 году. И вот, спустя полгода, он повторил свой рекорд.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autostat.ru

Фото: Москвич