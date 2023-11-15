Продажи на вторичке в 2023 году побьют рекорд

Продажи подержанных автомобилей к концу года вырастут на 20% - до 6,5 млн машин

Россияне готовятся побить рекорд по покупкам автомобилей на вторичном рынке – в 2021 году было приобретено 6 млн единиц транспортных средств. Согласно совместному исследованию аналитического агентства Gruzdev-Analyze и сети автосервисов Fit Service, до конца года эта цифра превысит 6,5 млн.

Таким образом, по сравнению с показателями прошлого года россияне купят на 18% (или на 1 млн экземпляров) больше, чем в 2022 году.

«По итогам 9 месяцев 2023 года уже продано более 5 млн подержанных машин – это на 27% больше, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, к концу года эта цифра может составить 6,5 млн машин», — отмечается в исследовании.

Ранее эксперты НАПИ отмечали, что на вторичном рынке растет доля продаж автомобилей старше 10 лет – по итогам 9 месяцев 2023 года на увеличилась почти на 40%.

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Источник: Газета.ru

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