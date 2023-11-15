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Водителям не разрешили оставлять СТС дома

Правительство не освободило водителей от обязанности возить документы

Правительственная комиссия дала отрицательный отзыв на законопроект, которым предлагалось освободить водителей от обязанности возить с собой свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Авторы законопроекта ссылались на эксперимент Минцифры и ГИБДД. Сейчас автовладелец, зарегистрированный на портале «Госуслуги Авто», может предъявить инспектору ДПС в электронном виде свое водительское удостоверение и СТС. Сотрудник ГИБДД, в свою очередь, с помощью планшета может считать QR-код и получить всю информацию по документам водителя.

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При этом наличие электронных прав и СТС не снимает с автовладельца обязанности иметь при себе и бумажные оригиналы документов.

Таким образом, пока не понятно, когда разрешение не возить с собой документы заработает в полную силу. Для этого нужно внести изменения в ПДД.

Источник: РГ

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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