#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Понять и отпустить: забывчивых водителей предложили не штрафоватьПонять и отпустить: забывчивых водителей предложили не штрафовать
В Госдуме рассмотрят новый законопроект.
Летние шины: какие марки популярны в России прямо сейчас?Летние шины: какие марки популярны в России прямо сейчас?
А точнее, какими шинами россияне довольны, а...
Предыдущий владелец иномарки решил вернуть ее, пригрозив камнемПредыдущий владелец иномарки решил вернуть ее, пригрозив камнем
Деньги за машину были выплачены не полностью по...

Понять и отпустить: забывчивых водителей предложили не штрафовать

В Госдуме рассмотрят новый законопроект.

За Рулем8 горячих автоновинок лета 2023 – опять «китайцы»? Не совсем

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» выступили с инициативой об отмене штрафов для водителей, не имеющих при себе водительских прав или полиса ОСАГО. Соответствующий проект закона направлен на рассмотрение кабинета министров.

Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», – отметил вице-спикер ГД Владислав Даванков.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

С этого года ГИБДД разрешила водителям предъявлять документы – водительское удостоверение и СТС – в электронном виде. Правда, оригиналы документов в бумажном виде все же надо продолжать возить с собой – инспектор имеет полное право потребовать показать и их.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0