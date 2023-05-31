Понять и отпустить: забывчивых водителей предложили не штрафовать

В Госдуме рассмотрят новый законопроект.

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» выступили с инициативой об отмене штрафов для водителей, не имеющих при себе водительских прав или полиса ОСАГО. Соответствующий проект закона направлен на рассмотрение кабинета министров.

Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», – отметил вице-спикер ГД Владислав Даванков.

С этого года ГИБДД разрешила водителям предъявлять документы – водительское удостоверение и СТС – в электронном виде. Правда, оригиналы документов в бумажном виде все же надо продолжать возить с собой – инспектор имеет полное право потребовать показать и их.

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС