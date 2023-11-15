В России стартовали продажи нового кроссовера из Китая

Livan начал продажи нового кроссовера X6 Pro по цене от 2,63 млн рублей

Китайская компания Livan (принадлежит Geely) объявила о старте продаж в России нового кроссовера Livan X6 Pro. Автомобиль предлагается в трех комплектациях: Luxury, Premium, Flagship – по цене от 2,63 до 2,83 млн рублей. На выбор доступны четыре цвета кузова: серый, кристально-белый, синий или зеленый.

Кроссовер во всех вариантах оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем. В первых двух комплектациях он выдает 147 л.с. (270 Нм крутящего момента), в топовой версии – 174 л.с. (290 Нм). Трансмиссия – семиступенчатый «робот» DCT с возможностью выбора режимов движения между Eco, Comfort и Sport.

Livan X6 Pro Livan X6 Pro

В оснащение базовой комплектации входят климат-контроль, цифровая приборная панель на 12,3-дюймовом экране, мультимедийная система с 12,3-дюймовым ЖК-дисплеем, камера заднего вида с динамической разметкой, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, боковые зеркала с электрообогревом, легкосплавные 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика и др.

Интерьер Livan X6 Pro

Из функций безопасности у кроссовера есть подушки безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочная система и электронная система курсовой устойчивости (ABS+ESC), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система помощи при экстренном торможении (HBA), система приоритета тормозов (BOS), электронная система предотвращения опрокидывания (ARP) и антипробуксовочная система (TCS). Также в оснащение автомобиля входят система помощи при старте на подъеме (HAC) и при движении под уклон (HDC).

Ранее компания Livan презентовала в России кроссовер X6 Pro.

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Источник, фото: Livan