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Geely Haoyue L – обновленный «убийца» Toyota Highlander?

Geely Haoyue L – обновление кроссовера с новыми технологиями, дизайном и мотором

Китайский автопроизводитель Geely показал обновленный среднеразмерный кроссовер Haoyue L. Автомобиль получил ряд улучшений, включая новый дизайн, салон и более экономичный двигатель.

Geely Haoyue L
Geely Haoyue L

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Внешность

Обновленный Haoyue L отличается новой решеткой радиатора в стиле potential energy icefall (энергия ледопада) с 16 хромированными вертикальными полосками.

Также автомобиль получил новые многоугольные фары и большие воздухозаборники в переднем бампере. Сбоку Haoyue L выделяется рельефными крыльями и сложной геометрией низа дверей и порогов.

Интерьер

В салоне Haoyue L установлен новый 14,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, которая получила обновление до версии Galaxy 0S 2.0. Чип был заменен с 12-нм E02 на 7-нм E02.E04, что повысило производительность и время отклика системы.

Geely Haoyue L
Geely Haoyue L

Мощность

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Haoyue L оснащается двигателем Drive-E 2.0 TD, который был доработан. Его топливная экономичность улучшилась, а заправлять в бак теперь можно бензин АИ-92. Мощность мотора составляет 218 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 325 Нм.

В продаже

Ожидается, что кроссовер поступит в продажу в Китае в конце ноября 2023 года. Напомним, что в России Geely Haoyue L продается по цене от 2 385 000 рублей.

Фото: Geely

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За РулемКирилл Панов
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