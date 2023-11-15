Нам перечислили признаки того, что пора менять авто
При оценке состояния машины важным является то, как водитель с ней обращается, насколько следит за её техническим состоянием и как часто ею пользуется.
Нужно обратить внимание на признаки, которые могут указывать, что автомобиль скоро будет требовать серьезного ремонта, рассказал Максим Солодовник, директор направления автомобилей с пробегом на маркетплейсе Fresh.
Например, появление ржавчины в нескольких местах на кузове, частые посещения сервиса из-за проблем с электроникой, пневмоподвеской, полным приводом и другими важными элементами машины – тревожные звоночки.
Также признаками «дряхлости» автомобиля могут быть увеличенный расход топлива и масла, что может свидетельствовать об износе двигателя или коробки передач. Ремонт моторов отечественных производителей может стоить от 20 тыс. до 60 тыс. рублей, а импортных – от 35 тыс. до 120 тыс. рублей. Ремонт автоматических коробок передач, в среднем, обходится в 70 тыс. рублей. Если такие поломки случаются регулярно, порой выгоднее продать машину.
В целом, увеличение расходов на обслуживание автомобиля является признаком того, что пора подумать о его замене на менее требовательное в эксплуатации транспортное средство.
В этом плане китайские автомобили имеют преимущество, так как многие из них работают на 92-м бензине, и запчасти для них не так дороги. Кроме того, несложно найти специализированные сервисные центры для «китайцев», отметил специалист.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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