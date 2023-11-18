КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ – кто круче на бездорожье?! (видео)
Довольно редко приходится встречать качественные репортажи с соревнований по трак-триалу, но на сей раз нас ждет приятное исключение. Предлагаем вашему вниманию динамичный и в то же время информативный видеоролик о грузовом трак-триале «Царь Горы», состоявшемся 11 и 12 ноября на автодроме «Парк приключений Павлова» в Тверской области.
Интересная особенность челленджа заключалась в том, что в «стандартном» классе, отданном под стоковые (то есть практические серийные) машины собрались, в основном, заводские коллективы – главным образом, экипажи КАМАЗа и Урала, которым мало кто мог бросить вызов.
В «свободном» же классе собрались энтузиасты, которым, возможно, не по силам борьба в высшем дивизионе, но представленные тут машины и по уровню подготовки, и по эстетике просто поражали воображение. Как вам, например, монстр команды «Ермак», собранный из шасси ГАЗ-66, кабины ЗИЛ-131, колес трактора Т-150 и дополненный мощным дизелем? Смотрим!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Видео: Канал Не Тормози
Фото: YouTube
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости