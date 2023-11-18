КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ – кто круче на бездорожье?! (видео)

В Сети опубликовали видеорепортаж с соревнований по трак-триалу «Царь Горы»

Довольно редко приходится встречать качественные репортажи с соревнований по трак-триалу, но на сей раз нас ждет приятное исключение. Предлагаем вашему вниманию динамичный и в то же время информативный видеоролик о грузовом трак-триале «Царь Горы», состоявшемся 11 и 12 ноября на автодроме «Парк приключений Павлова» в Тверской области.

Интересная особенность челленджа заключалась в том, что в «стандартном» классе, отданном под стоковые (то есть практические серийные) машины собрались, в основном, заводские коллективы – главным образом, экипажи КАМАЗа и Урала, которым мало кто мог бросить вызов.

В «свободном» же классе собрались энтузиасты, которым, возможно, не по силам борьба в высшем дивизионе, но представленные тут машины и по уровню подготовки, и по эстетике просто поражали воображение. Как вам, например, монстр команды «Ермак», собранный из шасси ГАЗ-66, кабины ЗИЛ-131, колес трактора Т-150 и дополненный мощным дизелем? Смотрим!

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Видео: Канал Не Тормози

Фото: YouTube