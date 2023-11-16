На чем возили лидера Китая Си Цзиньпина в США

Засекреченный бронированный китайский лимузин заметили в США

Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего визита в США передвигался на секретном бронированном лимузине Hongqi N701, который китайская делегация привезла с собой. Автомобиль был доставлен в Соединенные Штаты на военном самолете и охранялся группой китайских офицеров.

Hongqi N701 – это флагманский лимузин концерна FAW. Он был разработан специально для государственных структур и VIP-персон. Автомобиль имеет длину около 5,5 метра и оснащен мощным двигателем V12. Для сравнения, длина российского Aurus Senat составляет 5,63 метра.

Бронированный лимузин Hongqi N701 Си Цзиньпина является одним из самых засекреченных автомобилей в мире.

Hongqi N701 Си Цзиньпина

Бронированный N701, на котором ездил Си Цзиньпин, был оснащен всеми мыслимыми средствами безопасности. Автомобиль имеет броню, способную защитить от пулеметных очередей и взрывов. Он также оснащен системой пожаротушения, системой связи и системой защиты от радиоэлектронных помех.

Внешний вид бронированного N701 был разработан с учетом требований безопасности. У автомобиля плавные линии и закругленные углы, что снижает риск повреждения при взрывах. Автомобиль также окрашен специальной краской, что затрудняет его обнаружение.

Американские издания пишут, что появление бронированного N701 в США стало демонстрацией растущего военного и экономического могущества Китая. Автомобиль является символом амбиций Китая стать ведущей мировой державой.

При этом лидеры многих стран во время визитов передвигаются на своих машинах, а не на автомобилях, предоставляемых принимающей стороной.

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Фото, видео: Youtube