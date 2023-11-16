Экономят и относятся халатно: почему в России нет культуры покупки авто на вторичке
Автоподборщик Артем Зайцев отметил, что в России «нет культуры покупки машин с пробегом». По его мнению, россияне слишком халатно относятся к документам, экономят на отчетах сервисов и не закладывают расходы на обслуживание авто сразу после покупки.
По словам эксперта, надо планировать плюсом еще примерно 10% от стоимости автомобиля. Не стоит забывать про страховку, замену масла, аккумулятора, резины – в совокупности это 50-60 тыс. рублей к цене купленной машины.
Что касается документов, то это должно быть первоочередным: проверить VIN-номер машины, идентифицировать автомобиль и продавца, добавил Зайцев.
Также не стоит экономить на отчетах сервисов и услугах профессионалов.
«В лучшем случае на осмотр они берут соседа по гаражу. Ну и обычно такие люди обладают посредственными знаниями. О диагностике речи вообще не идет, некоторые экономят и на подъемниках, не смотрят на ходовую, не проверяют течи жидкостей. Прокатились на автомобиле, вроде ничего не гремит и не стучит – можно брать», – поделился автоподборщик.
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Источник: РГ
Фото: Depositphotos
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