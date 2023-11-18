Самолет сошел со взлетной полосы и был сбит автомобилем

Необычное ДТП самолета и автомобиля попало на видео

В аэропорту города Кливленда (штат Огайо, США) произошла авария – самолет сошел со взлетно-посадочной полосы и был сбит автомобилем.

Авария произошла 16 ноября 2023 года. Самолет United Airlines, выполнявший рейс UA2354 из Вашингтона, округ Колумбия, в Кливленд, приземлился в аэропорту Кливленда. После приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с автомобилем, который ехал по обочине.

В результате аварии никто не погиб, но были ранены четыре человека: два пассажира самолета, водитель автомобиля и один человек, который находился на обочине дороги.

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая погода. В момент приземления самолета шел дождь и был сильный ветер.

Самолет получил серьезные повреждения и был отбуксирован с места происшествия. Автомобиль также был поврежден, но его водитель смог покинуть место аварии самостоятельно.

Авария в аэропорту Кливленда – это не первый случай, когда самолет сходит со взлетно-посадочной полосы из-за плохой погоды. В прошлом году в аэропорту Чикаго самолет United Airlines также сошел со взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра. В результате аварии никто не погиб, но самолет получил серьезные повреждения.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Фото, видео: YouTube