Редчайший Porsche «сбежал» из музея (видео)

Porsche показала в движении культовую модель из 1990-х – 911 GT1 Strassenversion

Компания Porsche опубликовала имиджевый видеоролик, рассказывающий о странном происшествии в фирменном музее. Гиперкар Porsche 911 GT1 Strassenversion обретает некое подобие разума и отправляется в его чертоги.

Эта машина известна с середины 1990-х, когда Porsche создала болид 911 GT1, призванный гоняться в классе GT1 легендарной гонки 24 часов Ле-Мана. Версия этой машины для дорог общего пользования – и есть Porsche 911 GT1 Strassenversion.

В ролике мы видим, как парень и девушка, в наше время работающие в музее Porsche механиками, перебирают один из автомобилей. Время уже позднее, смена близится к концу, как вдруг нечто необычное привлекает их внимание.

Заслышав странные звуки, парень поднимается на второй ярус и... Смотрим! Все, кроме поклонников игры Need for Speed Porsche Unleashed – их может сразить острый приступ ностальгии.

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Источник: motor1.com

Видео: Porsche