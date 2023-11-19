#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Приключенческий туризм в России становится все более популярным
Приключенческий туризм в России становится все более популярным
Алтай стал самым востребованным регионом в...
Редчайший Porsche «сбежал» из музея (видео)
Редчайший Porsche «сбежал» из музея (видео)
Porsche показала в движении культовую модель из...
Как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе
Как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе
Больше половины европейских направлений не...

Редчайший Porsche «сбежал» из музея (видео)

Porsche показала в движении культовую модель из 1990-х – 911 GT1 Strassenversion

Компания Porsche опубликовала имиджевый видеоролик, рассказывающий о странном происшествии в фирменном музее. Гиперкар Porsche 911 GT1 Strassenversion обретает некое подобие разума и отправляется в его чертоги.

Эта машина известна с середины 1990-х, когда Porsche создала болид 911 GT1, призванный гоняться в классе GT1 легендарной гонки 24 часов Ле-Мана. Версия этой машины для дорог общего пользования – и есть Porsche 911 GT1 Strassenversion.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

7,5 секунды до сотни: горячий седан из Китая (от 2,8 млн рублей)

В ролике мы видим, как парень и девушка, в наше время работающие в музее Porsche механиками, перебирают один из автомобилей. Время уже позднее, смена близится к концу, как вдруг нечто необычное привлекает их внимание.

Заслышав странные звуки, парень поднимается на второй ярус и... Смотрим! Все, кроме поклонников игры Need for Speed Porsche Unleashed – их может сразить острый приступ ностальгии.

Источник: motor1.com

Видео: Porsche

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0