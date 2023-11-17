Совсем не «черная пятница» — владелец Bugatti 2021 года продает его за миллиард рублей

Bugatti Divo мощностью 1500 л.с. продают в РФ за рекордные 1,12 млрд рублей

Автомобиль марки Bugatti продается в России за баснословные 1,12 млрд рублей. Информация о таком объявлении на онлайн-платформе есть в распоряжении издания «Лента.ру» от представителей платформы «Авито Авто».

Речь идет о модели Bugatti Divo 8.0 AMT 2021 года выпуска с пробегом 600 километров. Под капотом гиперкара установлен двигатель объемом 8,0 л W16, мощность которого составляет 1500 лошадиных сил.

Отмечается, что таких автомобилей выпустили ограниченной серией – всего 40 экземпляров.

Также на ресейл-платформе выставлен на продажу Ferrari Testarossa 1985 года выпуска. Хозяин этого автомобиля хочет выручить за него 500 млн рублей. Кроме того, коллекционеры могут приобрести Alfa Romeo Giulia 1.6 MT 1964 года с пробегом 23 тыс. км, за него владелец установил цену в 145 млн рублей.

Весной 2023 года стало известно, что компания Bugatti готовит серийный выпуск экстремального гиперкара Bolide. Отмечалось, что в качестве концепта новинка впервые была представлена в 2020 году. Спустя год бренд анонсировал выпуск гиперкара всего в 40 экземплярах, причем весь тираж был раскуплен по цене за каждый автомобиль от 4 млн евро (примерно 386 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: Lenta.ru

Фото: Avito