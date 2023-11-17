#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На фестивале рабочих автомобильных профессий
В Москве прошел форум рабочих автопрофессий
В Фестивале рабочих профессий в автосфере...
Россияне смогут купить перед Новым годом Москвич и Haval M6 дешевле на 100 тысяч
Россияне смогут купить перед Новым годом Москвич и Haval M6 дешевле на 100 тысяч
На рынке РФ снизились цены на российские и...
Раскрыты дальнейшие планы выпуска электромобилей Evolute
Раскрыты дальнейшие планы выпуска электромобилей Evolute
В 2024 году Моторинвест планирует выпустить...

Дилеры больше не продают Lada Largus

У дилеров закончились Lada Largus: спрос превысил предложение

У дилеров в Москве и Санкт-Петербурге больше нет в продаже Lada Largus из последней партии, которую АВТОВАЗ собрал на автозаводе в Тольятти в августе. При этом в регионах такие машины еще можно купить, но их на складах не более 60.

АВТОВАЗ рекомендованные розничные цены на Lada Largus из последней партии из 600 автомобилей с 90-сильным мотором не объявлял. Учитывая ажиотажный спрос, дилеры продавали их минимум за 2 млн рублей.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

7,5 секунды до сотни: горячий седан из Китая (от 2,8 млн рублей)
«Lada Largus – уникальный для сегодняшнего российского рынка автомобиль, ему сложно подобрать аналоги. Конечно, на недавнюю партию спрос превышал предложение, а машина, в первую очередь, была интересна корпоративным клиентам», – объяснил ситуацию директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

С сентября производство автомобилей семейства Largus переехало на производственную площадку АВТОВАЗа в Ижевске. Возобновление производства модели запланировано на второй квартал 2024 года.

Ранее в российском автоконцерне рассказали, что ведется работа над новой моделью на замену Lada Largus.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РГ

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+8