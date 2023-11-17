Дилеры больше не продают Lada Largus

У дилеров закончились Lada Largus: спрос превысил предложение

У дилеров в Москве и Санкт-Петербурге больше нет в продаже Lada Largus из последней партии, которую АВТОВАЗ собрал на автозаводе в Тольятти в августе. При этом в регионах такие машины еще можно купить, но их на складах не более 60.

АВТОВАЗ рекомендованные розничные цены на Lada Largus из последней партии из 600 автомобилей с 90-сильным мотором не объявлял. Учитывая ажиотажный спрос, дилеры продавали их минимум за 2 млн рублей.

«Lada Largus – уникальный для сегодняшнего российского рынка автомобиль, ему сложно подобрать аналоги. Конечно, на недавнюю партию спрос превышал предложение, а машина, в первую очередь, была интересна корпоративным клиентам», – объяснил ситуацию директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

С сентября производство автомобилей семейства Largus переехало на производственную площадку АВТОВАЗа в Ижевске. Возобновление производства модели запланировано на второй квартал 2024 года.

Ранее в российском автоконцерне рассказали, что ведется работа над новой моделью на замену Lada Largus.

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Источник: РГ