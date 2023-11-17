Пилоту Ferrari Карлосу Сайнсу пришлось менять двигатель болида в ходе этапа Формулы-1

Команда Ferrari избежала штрафа за смену мотора в ходе Гран при Лас-Вегаса

Сегодня, 17 ноября, в Лас-Вегасе стартовал очередной этап Чемпионата мира по кольцевым автогонкам Формула-1 сезона-2023. В ходе первой свободной практики пилот итальянской команды Ferrari Карлос Сайнс задел своим болидом канализационный люк. После этого в гоночной машине повредились некоторые элементы. Команда была вынуждена заменить сломанные детали двигателя и кокпит болида испанца.

По итогам инцидента Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение, что двигатель внутреннего сгорания, а также часть, отвечающая за хранение энергии, и контрольная электроника будут заменены на болиде Сайнса без применения штрафов.

В настоящее время начало второй свободной практики Гран-при Лас-Вегаса остановлено, специалисты проводят на трассе необходимые для устранения возможных проблем работы.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подверг резкой критике организаторов Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что мероприятие не соответствует уровню «королевских гонок». Вассер подчеркнул, что из-за повреждений гоночной машины команда столкнулась с неоправданными расходами. Кроме того, сессия для Карлоса испорчена, и вполне вероятно, что команда не примет участия во второй практике. Для современной Формулы-1 такие ситуации неприемлемы, констатировал Вассер в ходе пресс-конференции.

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Источник: Championat.com

Фото: AP/TASS