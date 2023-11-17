Новая замена Camry – Chery Fulwin A8

Chery представила новый гибридный седан Fulwin A8

Китайская компания Chery представила на автосалоне в Гуанчжоу новый гибридный седан Fulwin A8. Автомобиль можно рассматривать как модель PHEV Arrizo 8, которая переклассифицирована в новую серию – Chery Fulwin.

Chery Fulwin A8

Fulwin A8 оснащен гибридной системой, состоящей из двигателя ACTECO 1.5 TGDI пятого поколения и двух электромоторов. Двигатель имеет мощность 156 л.с. и крутящий момент 220 Нм, а электродвигатели – 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм. Также седан оснащен гибридной коробкой передач dht150.

Chery Fulwin A8

Благодаря такой силовой установке Fulwin A8 может разгоняться до 50 км/ч за 3 секунды, а до 100 км/ч за 7 секунд. Запас хода только на электротяге составляет более 100 км, а полный запас с учетом залитого в бак бензина – 1300 км.

Chery Fulwin A8

По своим размерам Fulwin A8 сопоставим с Toyota Camry. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4780, 1843 и 1469 мм соответственно, а колесная база достигает 2790 мм.

Внешне Fulwin A8 во многом повторяет дизайн топливной версии Arrizo 8. Передняя часть автомобиля отличается крупным воздухозаборником в стиле «Big mouth» (большой рот) и новым логотипом Chery New Energy.

Интерьер также выполнен в современном стиле. В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея, панорамный люк в крыше и другие технологичные и комфортные опции.

Chery планирует начать продажи Fulwin A8 в Китае в конце 2023 года. Цены пока не объявлены, но ожидается. Также будет предлагаться версия Fulwin A8 Pro.

Fulwin A8 может стать серьезным конкурентом для Toyota Camry на китайском рынке. Автомобиль предлагает привлекательный дизайн, современные технологии и экономичный гибридный силовой агрегат.

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Фото: Autohome.com.cn