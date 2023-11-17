Россияне смогут купить перед Новым годом Москвич и Haval M6 дешевле на 100 тысяч

Цены на российские и китайские машины снижены – экономия до 150 тысяч рублей

На фоне укрепления рубля и стремления автопроизводителей выполнить годовые планы продаж цены на некоторые автомобили в ноябре заметно снизились. Причем понижение коснулось не только отечественных брендов, но и китайских.

В частности, кроссовер Москвич 3 в августе подорожала, но сейчас его можно купить на 100 тысяч рублей дешевле. Цена модели сегодня стартует от 1,21 млн рублей.

Конкурент Москвича — китайский кроссовер Chery Tiggo 4 тоже стал доступнее в ноябре. За автомобиль в «базе» теперь можно заплатить на 80 тысяч рублей меньше, его цена снижена до 2,12 млн рублей.

Подешевел на 150 тысяч рублей и седан Chery Arrizo 8, теперь его можно купить за 3,41 млн рублей. Седан S5 от дочернего бренда Чери – Omoda – продается в ноябре по цене от 2,25 млн рублей. Стоимость кроссовера Haval M6 на российском рынке упала на 100 тысяч рублей, потенциальные покупатели смогут приобрести его по цене до 2,08 млн рублей.

Несмотря на снижение цен, стоимость некоторых автомобилей выросла. Тем не менее, предложения на такие автомобили, как Lada и Geely Monjaro, все равно остаются одними из лучших в своем классе.

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Источник: Speedme.ru

Фото: Depositphotos