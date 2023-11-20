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Самые желанные: какие китайские авто хотели бы видеть в своем автопарке россияне

Самым желанным китайским автомобилем у россиян стал Haval

Почти каждый второй (47,5%) участник опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», назвал автомобили марки Haval самым желанным среди всех китайских марок. На втором по популярности месте оказалась Chery (24,9%), на третьем — Geely (20,3%).

Также в топ-5 по «желанности» россияне назвали Exeed (14,3%) и Great Wall (8%). Знакомы жители России и с другими китайскими брендами, поэтому среди популярных также оказались автомобили Omoda (6%). По 4% голосов опрошенных набрали JAC и Changan. В десятку самых желанных также вошли FAW (1,7%), Voyah и Dongfeng (по 0,7%).

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Как отмечается в исследовании агентства, в 2023 году на российском рынке появилось много новых моделей китайских брендов: в первой половине года - около 30, во второй - более 60. А количество дилерских центров автокомпаний из КНР за год выросло в два раза, и сейчас в стране их насчитывается порядка двух тысяч.

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Источник: Автостат

Фото: Depositphotos

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