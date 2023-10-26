Их все больше: китайские автокомпании за год удвоили число дилеров в России

За год в России количество китайских автодилеров достигло двух тысяч

С ноября 2022-го по ноябрь 2023 года число автодилеров китайских марок в России удвоилось и достигло двух тысяч. По данным аналитического агентства «Автостат», их количество превышает половину (56%) от общего числа (3550) дилеров.

Самой большой сетью автосалонов – 205 – располагает бренд Chery. У Geely их 171, у Omoda – 154, у Changan – 153, у FAW – 144, у Haval – 135, у JAC – 117.

Резкий прирост дилеров китайских марок аналитики «Автостата» связывают как с появлением новых игроков на российском рынке, так и с расширением сетей уже присутствующих тут компаний. За последний год в России появились бренды Jaecoo (150 дилерских центров) и Jetour (119), а также Kaiyi, BAIC, Livan, SWM, Tank, Voyah и другие.

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Источник: Автостат