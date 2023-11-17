#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario
Уникальный Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario стал верхом аэродинамики
Суперкар Huracan STO SC 10° Anniversario...
Парящий Dodge Charger, раздавленный в воздухе автобусом. И это — не кино
Парящий Dodge Charger, раздавленный в воздухе автобусом. И это — не кино
25 человек чудом выжили в аварии, в результате...
Гиперрестомод от Kimera Automobili пропитан духом культовых раллийных болидов
Гиперрестомод от Kimera Automobili пропитан духом культовых раллийных болидов
Kimera Automobili создан в духе полноприводных...

Футуристичный кроссовер Venucia V-Online будет доступен в четырех комплектациях

В РФ можно купить кроссовер Venucia V-Online по цене от 3,18 млн рублей

В одном из 29 дилерских центров компании Ixen Motors Rus можно заказать кроссовер Venicia V-Online. Первая партия автомобилей от Nissan и Dongfeng поступит в российские автосалоны уже в конце ноября 2023 года.

На выбор покупателей сразу четыре комплектации: Standard, Elite, Luxury Pro и Flagship Pro. Производитель дает гарантию на автомобили на три года или 100 000 км пробега.

Venucia V-Online
Venucia V-Online
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

7,5 секунды до сотни: горячий седан из Китая (от 2,8 млн рублей)

Габариты кроссовера V-Online: 4562х1917х1625 мм, колесная база – 2700 мм, клиренс – 180 мм. Салон рассчитан на пять пассажиров. Силовой агрегат состоит из мотора объемом 1,5 л мощностью 190 л.с. (140 кВт), крутящий момент составляет 260 Нм. Он сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. До 100 км V-Online разгоняется за 8,8 секунды, на 100 км пути потребуется 7,1 л топлива.

Venucia V-Online
Venucia V-Online

Рекомендованная розничная цена в «базе» Venucia V-Online Standard составляет 3,180 млн рублей. В списке оснащения: легкосплавные диски R18, LED дневные ходовые огни, автоматические фары, спортивный спойлер, 24-дюймовый экран, панорамное остекление, система предупреждения о движущихся объектах, круиз-контроль, системы безопасности ABS, EBD, ESP, система AutoHold, фронтальные и боковые подушки безопасности, восемь динамиков, электронная регулировка сиденья водителя в шести направлениях.

Цена версии с комплектацией Elite — 3,390 млн рублей, за максимальное исполнение Venucia V-Online Flagship Pro покупатель заплатит уже 3,530 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: rg.ru

Фото: Ixen

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0