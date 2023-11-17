Футуристичный кроссовер Venucia V-Online будет доступен в четырех комплектациях

В РФ можно купить кроссовер Venucia V-Online по цене от 3,18 млн рублей

В одном из 29 дилерских центров компании Ixen Motors Rus можно заказать кроссовер Venicia V-Online. Первая партия автомобилей от Nissan и Dongfeng поступит в российские автосалоны уже в конце ноября 2023 года.

На выбор покупателей сразу четыре комплектации: Standard, Elite, Luxury Pro и Flagship Pro. Производитель дает гарантию на автомобили на три года или 100 000 км пробега.

Venucia V-Online

Габариты кроссовера V-Online: 4562х1917х1625 мм, колесная база – 2700 мм, клиренс – 180 мм. Салон рассчитан на пять пассажиров. Силовой агрегат состоит из мотора объемом 1,5 л мощностью 190 л.с. (140 кВт), крутящий момент составляет 260 Нм. Он сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. До 100 км V-Online разгоняется за 8,8 секунды, на 100 км пути потребуется 7,1 л топлива.

Venucia V-Online

Рекомендованная розничная цена в «базе» Venucia V-Online Standard составляет 3,180 млн рублей. В списке оснащения: легкосплавные диски R18, LED дневные ходовые огни, автоматические фары, спортивный спойлер, 24-дюймовый экран, панорамное остекление, система предупреждения о движущихся объектах, круиз-контроль, системы безопасности ABS, EBD, ESP, система AutoHold, фронтальные и боковые подушки безопасности, восемь динамиков, электронная регулировка сиденья водителя в шести направлениях.

Цена версии с комплектацией Elite — 3,390 млн рублей, за максимальное исполнение Venucia V-Online Flagship Pro покупатель заплатит уже 3,530 млн рублей.

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Источник: rg.ru

Фото: Ixen